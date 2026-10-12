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Татар-информ

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Жители Татарстана могут принять участие в VIII Статистическом диктанте

Жители Татарстана могут принять участие в VIII Статистическом диктанте

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) проводит VIII Статистический диктант – масштабную образовательную акцию, приуроченную к 215-летию российской государственной статистики.

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