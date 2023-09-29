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Хави о победе над «Севильей»: «Один из лучших матчей «Барселоны». Показали хороший футбол против победителя Лиги Европы»

Хави о победе над «Севильей»: «Один из лучших матчей «Барселоны». Показали хороший футбол против победителя Лиги Европы»

«Считаю, что «Барселона» сыграла хорошо. Очень хорошо атаковали. Единственное, чего не хватало, – это гола.

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