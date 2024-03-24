Бурдж-Халифа окрасилась цветами флага РФ в знак памяти о жертвах теракта в «Крокусе»

Дубайский небоскреб Бурдж-Халифа, самая высокая башня в мире, окрасился в цвета российского флага в знак памяти о жертвах теракта в Подмосковье, сообщило государственное агентство новостей ОАЭ WAM, передают РИА Новости.
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