Захарова: Россию не интересует мнение маргинальных политиков о ее территориях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россию и Китай не интересуют мнения маргинальных политиков, поскольку Москва и Пекин официально зафиксировали отказ от любых территориальных претензий.
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