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"Это фиаско". Эксперты оценили случай с парнем, не попавшим на бюджет с 300 баллами ЕГЭ

"Это фиаско". Эксперты оценили случай с парнем, не попавшим на бюджет с 300 баллами ЕГЭ

Преподаватели в беседе с amic.ru разошлись во мнениях: это временный сбой системы образования или ее глубокий кризис Ситуация с абитуриентом, набравшим в ходе сдачи единого госэкзамена 300 баллов и не поступившим на бюджетное отделение в университет, свидетельствует о кризисе как действующей системы поступления в вузы, так и ЕГЭ в целом, заявили опрошенные amic.

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