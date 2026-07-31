"Это фиаско". Эксперты оценили случай с парнем, не попавшим на бюджет с 300 баллами ЕГЭ

Преподаватели в беседе с amic.ru разошлись во мнениях: это временный сбой системы образования или ее глубокий кризис Ситуация с абитуриентом, набравшим в ходе сдачи единого госэкзамена 300 баллов и не поступившим на бюджетное отделение в университет, свидетельствует о кризисе как действующей системы поступления в вузы, так и ЕГЭ в целом, заявили опрошенные amic.