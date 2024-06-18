Эффект утюжка: стираем морщины с лица! Массаж для лица от остеопата Александра Смирнова.

Впрочем, это всего лишь отговорки. Помочь себе можно; это не так уж и сложно, как ты думаешь. Хочешь знать, как? Показанная ниже техника дает результаты уже через три недели, а времени на ее применение уходит не больше 5 минут.
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