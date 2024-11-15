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В Орловской области ищут новых главврачей

В Орловской области ищут новых главврачей

По итогам октября 2024 года hh.ru назвали пятёрку самых востребованных профессий на рынке труда. Помимо уже привычного дефицита на рабочие профессии, в Орловской области наметилась проблема с кадрами главврачей и завотделениями в лечебных учреждениях региона.

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