В Орловской области ищут новых главврачей

По итогам октября 2024 года hh.ru назвали пятёрку самых востребованных профессий на рынке труда. Помимо уже привычного дефицита на рабочие профессии, в Орловской области наметилась проблема с кадрами главврачей и завотделениями в лечебных учреждениях региона.