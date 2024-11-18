В Смоленской области создали сервис для владельцев самоходной техники

Программа работает на базе Госуслуг Специалисты центра управления региона (ЦУР) по Смоленской области рассказали о новом сервисе, доступном для владельцев самоходной техники – личном кабинете на базе Госуслуг.
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