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Царьград

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Небесная заступница Москвы: Православные празднуют Сретение Владимирской иконы Божией Матери

Сегодня православные празднуют Сретение Владимирской иконы Божией Матери. Она стала небесной заступницей Москвы.

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