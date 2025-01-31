Мэр обрушился с критикой на МУП «САХ», а потом передумал

Мэр Искитима Сергей Завражин публично раскритиковал работу «Спецавтохозяйства». Градоначальник утверждал, что сотрудники «САХ» не вывозят мусорные отходы из города в положенный срок, а вывоз крупногабаритных отходов не осуществляется уже более трех недель.
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