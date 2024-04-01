Граждан Таджикистана начали выдворять из Новосибирской области

Исполнительная власть у нас областная, или федеральная, или никакая. Кому нужна эта показуха по время чумы?

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко

а может надо было за все эти смерти россиян которые погибли в Крокусе повыгонять всех областных руководителей , а лучше посадить на зоны и позакрывать все МФЦ где за бабло запускают эту чуму в Россию.