Было рассмотрено сразу восемь материалов об административных правонарушениях в отношении трех граждан Таджикистан – Саидова, Толибова и Салимова.
Граждан Таджикистана начали выдворять из Новосибирской области
Комментарии
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А
Александр
Исполнительная власть у нас областная, или федеральная, или никакая. Кому нужна эта показуха по время чумы?
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15 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
а может надо было за все эти смерти россиян которые погибли в Крокусе повыгонять всех областных руководителей , а лучше посадить на зоны и позакрывать все МФЦ где за бабло запускают эту чуму в Россию.
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15 час.
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