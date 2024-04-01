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Вечерний Новосибирск

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Граждан Таджикистана начали выдворять из Новосибирской области

Граждан Таджикистана начали выдворять из Новосибирской области

Было рассмотрено сразу восемь материалов об административных правонарушениях в отношении трех граждан Таджикистан – Саидова, Толибова и Салимова.

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Комментарии
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А
Александр
Исполнительная власть у нас областная, или федеральная, или никакая. Кому нужна эта показуха по время чумы?
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15 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
а может надо было за все эти смерти россиян которые погибли в Крокусе повыгонять всех областных руководителей , а лучше посадить на зоны и позакрывать все МФЦ где за бабло запускают эту чуму в Россию.
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15 час.

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