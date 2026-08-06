Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Взвод «Птах Мадьяра» накрыли под Херсоном: подземная база уничтожена

Взвод «Птах Мадьяра» накрыли под Херсоном: подземная база уничтожена

По «Птахам Мадьяра» - подразделению украинских «дроноводов» - в Херсоне опять «прилетело». Как следует из сообщений МО РФ, российские БПЛА накрыли подземную базу боевиков, на которой размещался взвод «мадьяровцев» вместе с БПЛА.

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