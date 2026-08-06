По «Птахам Мадьяра» - подразделению украинских «дроноводов» - в Херсоне опять «прилетело». Как следует из сообщений МО РФ, российские БПЛА накрыли подземную базу боевиков, на которой размещался взвод «мадьяровцев» вместе с БПЛА.
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