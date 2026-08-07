16 историй, после которых хочется верить в людей

В бесконечном потоке тревожных заголовков хорошие новости часто остаются незамеченными. Но стоит на минуту отвлечься от ленты, и становится ясно: вокруг нас ежедневно происходит множество искренних и вдохновляющих событий.
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