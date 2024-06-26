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Царьград

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Катастрофа поезда в Коми: Что известно к данному часу, фото с места ЧП

Катастрофа поезда в Коми: Что известно к данному часу, фото с места ЧП

Девять вагонов поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов в Республике Коми. Что сообщают местные власти на данный момент.

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