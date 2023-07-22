Список требований РФ для возобновления "зерновой сделки"

Игорь Василевский

А к Америке и обращена. В политике иногда нужно декларировать то, на что противоположная сторона не пойдет никогда. Называется это манипуляцией обшественным мнением. Почему пиндоу можно это желать,а нам нельзя? Очевидно, что стало можно, как мне кажется, после того, как кое где разогнали кое кого из департаментов, связанных с работой во вне... Что, декабрьские 2021 года заявления Путина были бы реализованы западом? Конечно, нет! Но нужен был быть инфоповод к последующему ужесточению риторики Россией. Так и здесь. Игра то идет не на месяц вперед, а на ГОДЫ!!! И это вопросы выживания России.