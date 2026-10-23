«Эстудиантес» вышел в финал Кубка Либертадорес, обыграв « Фламенго » в серии пенальти. Главным героем стал 40-летний уругвайский вратарь Фернандо Муслера , который отразил три удара с 11-метровой отметки.
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