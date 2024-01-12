CBS: у умерших в тюрьмах США заключенных пропадали органы

Департамент тюрем штата Алабама обвинили в пропаже органов у умерших заключенных, сообщает CBS.По информации телеканала, на данный момент известно как минимум о двух подобных случаях, дошедших до судебного разбирательства.
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