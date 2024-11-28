Daily Star: отход ко сну в разное время увеличивает риск инфаркта и инсульта

Отход ко сну в разное время увеличивает риск инфаркта и инсульта. Об этом сообщает Daily Star. Издание подчеркивает, что доктор Жан-Филипп Шапут из Университета Оттавы, Канада, провел анализ качества ночного отдыха более 72 тысяч человек.
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