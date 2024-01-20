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Свежие комментарии

Жены бойцов СВО резко ответили на обвинения в работе на врага

Как утверждает издание “Фонтанка”  глава  комитета ГосДумы по обороне Андрей Картаполов якобы заявил, что идеи о возвращении призванных во время частичной мобилизации в России в 2022 году мужчин в свои дома до завершения СВО – это коварные происки врагов нашей страны.

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Комментарии
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СО
Сергей О
И он прав
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