Страна в которой 25% населения вообще не занимаются сексом

Нежелание заводить семью это еще понятно. Но не заниматься сексом по собственному выбору? Исследования, проведенные в этой стране, показывают, что некоторые граждане полностью воздерживаются от сексуальной активности, потому что … им это не нравится.
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