Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Прощенко
    20 лет этим ублюдкам не меньше. Пусть гниют твари«Это фиаско»: изб...
  • Александр Львов
    Лях,ты,ни чего не попутал?Скоро вернётесь под крыло РФ,тогда и узнаешь цену свободы!!¡Бывший президент ...
  • галина
    Все хорошо прекрасная маркиза.Вице-премьер прав...

Причины Гражданской войны на Дону и её этапы

Причины Гражданской войны на Дону и её этапы

Гражданская война стала тяжелым и крайне жестоким испытанием для нашей страны. При этом одни из наиболее драматических действий в тот период развернулись на Дону, где, если можно так выразиться, воевали «все против всех».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх