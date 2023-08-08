Причины Гражданской войны на Дону и её этапы

Гражданская война стала тяжелым и крайне жестоким испытанием для нашей страны. При этом одни из наиболее драматических действий в тот период развернулись на Дону, где, если можно так выразиться, воевали «все против всех».
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