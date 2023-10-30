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Иваново

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Ночью десять десять комбинированных дорожных машин проводили обработку дорог противогололёдным материалом

Ночью десять десять комбинированных дорожных машин проводили обработку дорог противогололёдным материалом

Ночью десять десять комбинированных дорожных машин проводили обработку дорог противогололёдным материаломПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» в ночь с на 29 на 30 октября на в работах по уборке дорог города Иванова были задействованы 18 единиц спецтехники.

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