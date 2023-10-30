Ночью десять десять комбинированных дорожных машин проводили обработку дорог противогололёдным материалом

Ночью десять десять комбинированных дорожных машин проводили обработку дорог противогололёдным материаломПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» в ночь с на 29 на 30 октября на в работах по уборке дорог города Иванова были задействованы 18 единиц спецтехники.