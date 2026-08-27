Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угроз энергосистеме

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в связи с «угрозами энергетической системе» и ограничил использование в ней ряда зарубежных технических средств, сообщает сайт Белого дома.
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