Виртуозы очистки заснеженных дорог. Рекордные зимние осадки ликвидируют профессионалы

Не единожды слышу от гостей Салехарда, что наши улицы зимой в хорошем состоянии. Даже тюменцам, живущим, по их мнению, в лучшем городе земли, стоит поучиться у нас очистке от снега дворов, дорог и тротуаров.
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