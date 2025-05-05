В ГД предупредили о фейковых рассылках от «благотворительных фондов» перед 9 Мая

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в беседе с RT предупредил о распространённых мошеннических схемах с рассылками фейковых сообщений якобы от благотворительных фондов в преддверии 9 Мая.
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