Двое жителей Хабаровского края привлечены к уголовной ответственности за незаконную перевозку 100 кг осетровой икры

Осенью 2025 года во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Комсомольскому району задержали двух жителей города Амурска, осуществивших незаконную перевозку водных биологических ресурсов.
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