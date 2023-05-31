Журнал «Профиль»

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СМИ: Ким Чен Ын весит 140 килограммов, много курит и плохо спит

СМИ: Ким Чен Ын весит 140 килограммов, много курит и плохо спит

Северокорейский лидер Ким Чен Ын страдает серьезными нарушениями сна и весит около 140 кг, утверждают представители государственного разведывательного управления Южной Кореи.

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