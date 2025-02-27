В Санкт-Петербург запретили ввоз более 21 тонны риса с насекомыми

Продукция подлежит обеззараживанию В Большом морском порту Санкт-Петербурга Россельхознадзор при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля импортной партии длиннозерного риса общим весом 21,6 тонны, произведенного в Таиланде, обнаружил живое имаго насекомого, схожего с опасным карантинным объектом, передает Piter.
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