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Генсеку ЦК Компартии Вьетнама Ламу присвоили звание почетного профессора РАНХиГС

Генсеку ЦК Компартии Вьетнама Ламу присвоили звание почетного профессора РАНХиГС

Генеральному секретарю Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама То Ламу присвоили звание почетного профессора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС).

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