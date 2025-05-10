Генсеку ЦК Компартии Вьетнама Ламу присвоили звание почетного профессора РАНХиГС

Генеральному секретарю Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама То Ламу присвоили звание почетного профессора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС).
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