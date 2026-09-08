Сретение Владимирской иконы Божией Матери православные отмечают 8 сентября

Узнайте историю праздника Сретения Владимирской иконы Божией Матери, которую верующие отмечают 8 сентября.
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