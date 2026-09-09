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Норвегия впервые в истории пропустила россиян без виз

Норвегия впервые в истории пропустила россиян без виз

Норвегия впервые в истории обошла законы и правила Шенгенской зоны, когда экипаж и пассажиры арестованного российского судна «Профессор Молчанов» вылетели с ее территории домой без шенгенских транзитных виз.

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