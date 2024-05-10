Татьяна Монтян: Байден и НПЗ: идем по плану или уж слишком далеко?

Некоторые именитые американские журналисты и эксперты долго пытались понять, почему Байден и его администрация публично пожурили киевский режим за атаки на российские НПЗ, — и не смогли найти этому никакого логического объяснения.
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