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Татьяна Монтян: Байден и НПЗ: идем по плану или уж слишком далеко?

Татьяна Монтян: Байден и НПЗ: идем по плану или уж слишком далеко?

­Некоторые именитые американские журналисты и эксперты долго пытались понять, почему Байден и его администрация публично пожурили киевский режим за атаки на российские НПЗ, — и не смогли найти этому никакого логического объяснения.

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