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Лечение кариеса с помощью стволовых клеток: предложение ученых

Лечение кариеса с помощью стволовых клеток: предложение ученых

Вместо пломбы вводить в пораженную кариесом зону стволовые клетки предложили американские ученые. В своих экспериментах они показали, что такие клетки можно превратить в специализированные клетки, формирующие зубную эмаль и твердую ткань зуба.

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