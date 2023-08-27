Лечение кариеса с помощью стволовых клеток: предложение ученых

Вместо пломбы вводить в пораженную кариесом зону стволовые клетки предложили американские ученые. В своих экспериментах они показали, что такие клетки можно превратить в специализированные клетки, формирующие зубную эмаль и твердую ткань зуба.
Вместо пломбы вводить в пораженную кариесом зону стволовые клетки предложили американские ученые. В своих экспериментах они показали, что такие клетки можно превратить в специализированные клетки, формирующие зубную эмаль и твердую ткань зуба.
Свежие комментарии