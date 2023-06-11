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Координатор спецслужб Польши опроверг причастность страны к подрыву «Северных потоков»

Координатор спецслужб Польши опроверг причастность страны к подрыву «Северных потоков»

Польша не имела отношения к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Все подобные сообщения носят признаки информационного шума, которым хотят исказить истинную картину событий.

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