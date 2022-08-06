Шахназаров сравнил Галкина «с обиженным на Россию мальчишкой» после концерта в Юрмале

prt scr youtube.com/Программа Ша! Публицист Михаил Шахназаров прокомментировал выступление юмориста Максима Галкина в латвийской Юрмале, сравнив его с «обиженным на Россию мальчишкой».
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