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Шахназаров сравнил Галкина «с обиженным на Россию мальчишкой» после концерта в Юрмале

Шахназаров сравнил Галкина «с обиженным на Россию мальчишкой» после концерта в Юрмале

prt scr youtube.com/Программа Ша! Публицист Михаил Шахназаров прокомментировал выступление юмориста Максима Галкина в латвийской Юрмале, сравнив его с «обиженным на Россию мальчишкой».

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