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Под Ростовом мужчину осудили за "нерасторопность" после смерти дочери с острым отравлением

Под Ростовом мужчину осудили за "нерасторопность" после смерти дочери с острым отравлением

Ребенку становилось хуже, однако родители не придавали этому значения В Ростовской области осудили мужчину, который отвез дочь в больницу только тогда, когда девочка уже потеряла сознание, пишет "КП-Ростов-на-Дону".

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