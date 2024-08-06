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Регионы России

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Михаил Дегтярев посетил Самару в рамках рабочего визита

Михаил Дегтярев посетил Самару в рамках рабочего визита

Министр спорта России Михаил Дегтярев совершил рабочий визит в наш регион, где посетил спортивную школу олимпийского резерва № 17, где он сам занимался спортом в молодые годы.

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