Мостовой заявил, что "Динамо" будет бороться за победу в РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что московское «Динамо» будет бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Матч ТВ» .
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