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В Тюменской области по составленному сотрудниками полиции административному материалу местный житель привлечен к ответственности за дискредитацию Вооружённых сил РФ

В Тюменской области сотрудники полиции выявили местного жителя 1970 года рождения, демонстрировавшего в общественном месте плакат, содержание которого дискредитировало Вооруженные Силы Российской Федерации.

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