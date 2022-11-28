Историк Мягков заявил, что Россия разгромит ВСУ по примеру Курской битвы

Эксперт в сфере исторической научи Михаил Мягков выступил с утверждением о том, что текущая часть СВО РФ крайне напоминает собой временной отрезок перед Курской битвой, в рамках которого нацисты из последних сил попытались разгромить Советский Союз.
Эксперт в сфере исторической научи Михаил Мягков выступил с утверждением о том, что текущая часть СВО РФ крайне напоминает собой временной отрезок перед Курской битвой, в рамках которого нацисты из последних сил попытались разгромить Советский Союз.
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