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Корреспондента РИА Новости в Абхазии Дмитрия Статейнова похоронили в Сухуме

Корреспондента РИА Новости в Абхазии Дмитрия Статейнова похоронили в Сухуме

Корреспондента РИА Новости в Абхазии Дмитрия Статейнова проводили в последний путь в Сухуме. Собственный корреспондент РИА Новости в Абхазии Дмитрий Статейнов скончался 24 ноября на 42 году жизни в Ростове-на-Дону.

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