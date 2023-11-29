Корреспондента РИА Новости в Абхазии Дмитрия Статейнова похоронили в Сухуме

Корреспондента РИА Новости в Абхазии Дмитрия Статейнова проводили в последний путь в Сухуме. Собственный корреспондент РИА Новости в Абхазии Дмитрий Статейнов скончался 24 ноября на 42 году жизни в Ростове-на-Дону.