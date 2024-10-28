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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников о Прохоркине: «Нет стабильности, а в последние годы и скорости. Он постепенно переходит в нашу категорию – экспертов. Сейчас выйдет на лед и побежит, надеюсь»

– «Авангард» на неделе подписал Прохоркина, вы в последние годы его в основном критиковали. – Наоборот, отмечал, что Прохоркин – талантливый парень, который моментами способен играть на уровне звезды, но который вечно ходит в подающих надежды.

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