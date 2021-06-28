Психолог-и-Я

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5 причин, почему он не сделает тебе предложение

5 причин, почему он не сделает тебе предложение

Раньше я думала, что единственное настоящее доказательство любви мужчины — это если он решает на тебе жениться.

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Kris
😖
Kris
Скорее не говорили, а чего с ней разговаривать, сам сусам все порешал))) спросить забыл)))
Танюша Милая
Мужчина ,который влюблен, скорее сам побежит в ЗАГС , чтобы обозначить, что это женщина теперь ЕГО! Но, так было раньше ....во времена , когда девственность считалась ценностью .
Ирина Котова
Если я - не его та самая и он знает, что хочу замуж, почему ж не отпускает 15 лет уже???? Сама уйти не могу, пыталась и не раз...

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