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Россия расширяет кооперацию. Важный партнер получил выгодное предложение

Россия расширяет кооперацию. Важный партнер получил выгодное предложение

Государственная компания "Рособоронэкспорт" предложила Индии совместное производство усовершенствованного основного боевого танка Т-90МС в рамках соглашения, которая может значительно углубить давнее партнерство в оборонной промышленности между двумя странами.

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