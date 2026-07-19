Россия расширяет кооперацию. Важный партнер получил выгодное предложение

Государственная компания "Рособоронэкспорт" предложила Индии совместное производство усовершенствованного основного боевого танка Т-90МС в рамках соглашения, которая может значительно углубить давнее партнерство в оборонной промышленности между двумя странами.
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