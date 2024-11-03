НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Быстрая индексация

1 подписчик

Bitrix: как закрыть сайт от индексации с помощью noindex

Когда вы создаете сайт на платформе Bitrix, важно обеспечить его безопасность и конфиденциальность. Один из способов защитить свой сайт от нежелательной индексации и проникновения поисковых систем на сайт – это правильно настроить индексацию страниц с помощью тега noindex.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх