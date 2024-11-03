Bitrix: как закрыть сайт от индексации с помощью noindex

Когда вы создаете сайт на платформе Bitrix, важно обеспечить его безопасность и конфиденциальность. Один из способов защитить свой сайт от нежелательной индексации и проникновения поисковых систем на сайт – это правильно настроить индексацию страниц с помощью тега noindex.