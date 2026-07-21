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Газета.ру

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Stern: обвиняемый в подрыве "Северных потоков" назвал себя военнослужащим ВСУ

Stern: обвиняемый в подрыве "Северных потоков" назвал себя военнослужащим ВСУ

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, обвиняемый в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявил, что на момент совершения преступления входил в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) и работал на Службу безопасности Украины (СБУ).

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