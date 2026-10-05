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За рулем

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В России теперь можно купить надежный кроссовер Honda по цене дешевого «китайца»

В России теперь можно купить надежный кроссовер Honda по цене дешевого «китайца»

Новые недорогие кроссоверы едут в Россию не только из Китая – японцы тоже включились в эту историю. Компактный Honda WR-V, например, по высоте дорожного просвета почти догнал Ниву: 195 мм под днищем.

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