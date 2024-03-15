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По «Закону о чипах» Samsung может получить более $6 млрд субсидий в США Первый кв...

По «Закону о чипах» Samsung может получить более $6 млрд субсидий в США Первый кв...

По «Закону о чипах» Samsung может получить более $6 млрд субсидий в СШАПервый квартал подходит к концу, а это значит, что Министерство торговли США должно скоро определиться с размером субсидий, которые будут направлены по «Закону о чипах» на поддержку проектов различных компаний по строительству предприятий, выпускающих чипы на территории страны.

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