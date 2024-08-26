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Алаудинов сообщил о доминировании России по всей линии соприкосновения

Российские войска доминируют по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

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