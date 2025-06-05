Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Запад хочет продолжать войну ещё 3-5 лет – Бортник

Запад хочет продолжать войну ещё 3-5 лет – Бортник

Политнавигатор Страны западного блока полностью устраивает продолжение войны на территории Украины, поскольку она якобы стратегически ослабляет Россию.

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